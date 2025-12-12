Este sábado por la tarde en anexo retomarán fraternidad hacia Emiliano N de Mano con Mano

SABINAS, COAH.- Posterior a manifestarse en apoyo a Emiliano N, coordinador del anexo "Mano con Mano" y tres más de sus colaboradores, familias de jóvenes que han logrado superar el problema de drogadicción se retiraron del inmueble, informando que será este sábado 13 de diciembre cuando se reúnan nuevamente en el lugar.

Mientras tanto, en dicho centro de apoyo se sigue atendiendo a las personas que se encuentran anexadas, brindándoles terapia, atención psicológica y todo el apoyo necesario para que puedan salir adelante con el único propósito de que se reintegren a la sociedad, pero sobre todo a su núcleo familiar.

Esta mañana, bienhechores que apoyan a "Mano con Mano" de forma voluntaria arribaron al lugar con diversos artículos para los pacientes, a fin de que realicen también actividades recreativas, motivándolos a que no claudiquen en su rehabilitación, pensando en un mejor futuro para sus vidas.

"El Miércoles estuvimos en la Sala Cuatro", yo tengo aquí apoyándolos 5 meses, destacó la señora Sandra Hernández, originaria del Municipio de Sabinas, destacando que las personas que se encuentran en dicho centro de atención merecen una oportunidad de vida, de recibir ayuda y es de esta manera que la ciudadanía debe unirse para seguir apoyando a los anexados.

Por lo que respecta a Emiliano N, algunas otras personas que arribaron al anexo manifestaron que seguirán refrendándole apoyo total porque son muchas las personas entre hombres y mujeres que han tenido un verdadero cambio para bien en sus vidas tras recibir atención en "Mano con Mano".