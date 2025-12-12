Bebé prematuro en estado grave tras ser abandonado en Hospital Materno Infantil

SALTILLO, COAH. — El bebito prematuro de apenas tres días continúa en estado muy grave dentro de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. El caso se viralizó luego de que su madre lo abandonara en la institución, dejando al personal de enfermería a cargo de su alimentación y cuidados, siguiendo las indicaciones médicas para mantenerlo estable.

Este miércoles, el padre y la abuela del menor acudieron al hospital para hacerse responsables del bebé, confirmando su parentesco. Ambos son originarios de Allende, Coahuila, y expresaron su disposición para colaborar en el proceso. Personal médico informó que no es la primera vez que la madre abandona a un recién nacido y que incluso manifestó que "otra familia lo cuidará" antes de retirarse del lugar.

Acciones de la autoridad

Tras estos hechos, la PRONNIF acudió de inmediato al hospital para iniciar la investigación correspondiente. La dependencia revisa el contexto familiar del bebé y será la encargada de determinar lo más conveniente para su protección. Autoridades reiteraron que el proceso se centrará en salvaguardar la integridad del menor y garantizar un entorno seguro para su desarrollo.