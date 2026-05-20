Diego Garduño confirma investigación por agresión en Cloete

SABINAS, COAH-. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que continúa abierta la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en el anexo "Mano con Mano", ubicado sobre la carretera federal 57, en la Villa de Cloete, donde varios padrinos y encargados del centro fueron detenidos tras la presunta agresión cometida contra un adolescente internado en dicho lugar durante diciembre de 2025.

El funcionario confirmó que los implicados ya fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones gravísimas que pusieron en peligro la vida y permanecen sujetos al procedimiento judicial correspondiente mientras avanzan las investigaciones ministeriales. Señaló que la gravedad de las lesiones fue uno de los factores principales para mantener abierta la carpeta de investigación.

De acuerdo con las indagatorias, el caso salió a la luz en diciembre de 2025, luego de que un adolescente de 17 años identificado como Jesús "N" fuera trasladado de emergencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, donde ingresó en estado delicado y bajo observación médica. Inicialmente se informó que las lesiones derivaban de un accidente, sin embargo, posteriormente las autoridades ministeriales detectaron inconsistencias en la versión presentada.

Tras el ingreso del menor al hospital, la Agencia de Investigación Criminal inició una investigación que derivó en operativos y diligencias dentro del anexo ubicado en Cloete. Durante las acciones participaron corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes realizaron inspecciones y recabaron evidencia relacionada con los hechos denunciados por familiares y otras personas vinculadas al centro de rehabilitación.

Garduño Guzmán explicó que actualmente el expediente se encuentra en la etapa de investigación complementaria, fase en la que continúan integrándose pruebas de cargo y de descargo para fortalecer legalmente la carpeta. Añadió que una vez concluida esta etapa podrían valorarse mecanismos alternativos de solución, siempre y cuando exista voluntad de las víctimas y se cumplan las condiciones previstas por la ley.

Finalmente, el delegado regional reiteró que la Fiscalía General del Estado mantiene seguimiento puntual del caso registrado en la Villa de Cloete y aseguró que el proceso continuará bajo estricto apego al debido proceso, garantizando tanto el acceso a la justicia para las víctimas como el respeto a los derechos legales de las personas imputadas.