Sari Pérez Cantú supervisa apoyo a damnificados en Frontera

Frontera, Coah.- Con el firme compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, con orden y rumbo, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una nueva jornada de supervisión y trabajo directo junto a las familias afectadas por el desborde del arroyo Frontera, reafirmando su apoyo a las y los fronterenses.

En esta jornada solidaria, estuvo acompañada por el diputado electo, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", sumando esfuerzos para agilizar las acciones de auxilio y el restablecimiento de los sectores vulnerables.

La alcaldesa encabezó la entrega de kits de limpieza a los damnificados para que puedan sanear sus viviendas a la brevedad. Autoridades y funcionarios se sumaron de manera directa a la remoción de escombros y lodo, coordinando brigadas de apoyo.

El ayuntamiento, el DIF Municipal y el DIF Coahuila activaron sus protocolos de atención social, médica y alimentaria de forma coordinada, mientras el Gobierno del Estado reforzó las brigadas comunitarias a través del programa Mejora Coahuila. Funcionarios y voluntarios recorren calle por calle para escuchar a los ciudadanos y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a cada hogar afectado de forma directa y eficiente.

El Gobierno Municipal informó que los recorridos de supervisión y las brigadas de apoyo continuarán durante los próximos días, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y las distintas instituciones que participan en la atención de esta contingencia.