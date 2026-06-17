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Coahuila

Sari Pérez Cantú supervisa apoyo a damnificados en Frontera

Las brigadas de apoyo continuarán en Frontera, con el objetivo de restablecer los sectores vulnerables y garantizar la atención a los damnificados por el desborde del arroyo.

Por Staff / La Voz - 17 junio, 2026 - 05:42 p.m.
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      Frontera, Coah.- Con el firme compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, con orden y rumbo, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una nueva jornada de supervisión y trabajo directo junto a las familias afectadas por el desborde del arroyo Frontera, reafirmando su apoyo a las y los fronterenses.

      En esta jornada solidaria, estuvo acompañada por el diputado electo, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", sumando esfuerzos para agilizar las acciones de auxilio y el restablecimiento de los sectores vulnerables.

      La alcaldesa encabezó la entrega de kits de limpieza a los damnificados para que puedan sanear sus viviendas a la brevedad. Autoridades y funcionarios se sumaron de manera directa a la remoción de escombros y lodo, coordinando brigadas de apoyo.

      El ayuntamiento, el DIF Municipal y el DIF Coahuila activaron sus protocolos de atención social, médica y alimentaria de forma coordinada, mientras el Gobierno del Estado reforzó las brigadas comunitarias a través del programa Mejora Coahuila. Funcionarios y voluntarios recorren calle por calle para escuchar a los ciudadanos y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a cada hogar afectado de forma directa y eficiente.

       

      El Gobierno Municipal informó que los recorridos de supervisión y las brigadas de apoyo continuarán durante los próximos días, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y las distintas instituciones que participan en la atención de esta contingencia.

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