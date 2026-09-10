Sari Pérez Cantú lidera jornada de salud mental en Frontera

Frontera, Coah.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó una jornada de prevención y sensibilización en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, reafirmando que la salud mental de las y los jóvenes es una prioridad para su administración. Alrededor de 200 estudiantes, autoridades municipales, educativas y de salud unieron esfuerzos para fortalecer la cultura de la prevención, acercar herramientas para identificar señales de alerta, reconocer emociones y solicitar ayuda de manera oportuna.

Acompañaron a la alcaldesa el rector de la UPMF, Mario Alberto Martínez Palacios; el director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija; el jefe de la Jurisdicción Cuarta Sanitaria, doctor Faustino Aguilar Arocha; el coordinador regional del DIF Centro-Desierto, licenciado Diego Siller Beltrán; así como representantes de Educación, Fomento Deportivo, Arte y Cultura, autoridades escolares y cuerpo edilicio.

Durante la jornada se desarrollaron talleres de pintura, la dinámica "Corazón que Sana", ejercicios de respiración, activación física y pláticas sobre prevención, manejo del estrés, autocuidado y fortalecimiento de factores protectores para la salud emocional.

La alcaldesa resaltó que hablar de salud mental permite romper estigmas y acercar a la población los servicios y redes de apoyo disponibles. Señaló que la prevención requiere la participación de familias, instituciones educativas, autoridades y sociedad para detectar oportunamente situaciones de riesgo, reafirmando su compromiso de trabajar por la integridad de la juventud fronterense.

Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de impulsar la salud mental como prioridad, generando espacios seguros donde los jóvenes puedan expresarse y encontrar acompañamiento oportuno.