Capacitación especializada para motociclistas en Frontera: enfoque teórico y práctico

Luego del incremento en los accidentes viales relacionados con motocicletas, varios de ellos con consecuencias fatales, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dio a conocer que se llevará a cabo una jornada de capacitación especializada para jóvenes motociclistas del municipio.

El curso se realizará en colaboración con un grupo de motociclistas experimentados y tendrá un enfoque teórico y práctico. Se desarrollará en un solo día, domingo, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con la finalidad de ofrecer herramientas que contribuyan a una conducción más segura.

"Va a ser con un grupo de motociclistas quienes conocen la forma de conducir, se realizará un domingo donde, así como a los padres de familia deben ser muy conscientes que nosotros como autoridad no podemos con todo, ellos tienen que controlar el uso de la moto", señaló la edil.

La decisión de impulsar esta jornada surge tras varios accidentes ocurridos recientemente en Frontera, algunos de ellos protagonizados por adolescentes y adultos que conducían motocicletas sin las medidas mínimas de seguridad.

Pérez Cantú reiteró la importancia del involucramiento de las familias en la prevención de este tipo de siniestros, subrayando que el uso irresponsable de estos vehículos no solo pone en riesgo la vida de quienes los conducen, sino también la de otros ciudadanos.