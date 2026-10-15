Frontera ofrece detección gratuita de cáncer de mama

Con capacidad para atender a 25 mujeres diariamente, el Municipio de Frontera ofrecerá servicios médicos gratuitos para la detección oportuna del cáncer de mama, mediante jornadas que incluirán mastografías, pruebas de Papanicolaou y citologías.

Valeria González, directora de la Instancia de la Mujer, informó que las actividades se desarrollarán durante dos semanas de octubre, en las colonias Occidental y Borja, con el propósito de facilitar el acceso a estudios preventivos.

La funcionaria recordó la importancia de que las mujeres mayores de 40 años se realicen estos estudios, especialmente aquellas que tienen un año o más sin acudir a una revisión médica.

Jornadas de salud en Frontera

La primera jornada se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre en la colonia Occidental, mientras que la segunda será del 26 al 30 de octubre en la plaza de la colonia Borja. En ambas sedes, el horario de atención será de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

González explicó que el año pasado también se realizaron actividades similares y se reportaron algunos casos que requirieron seguimiento por parte del departamento de Salud Municipal. Sin embargo, señaló que desconoce cuál fue el desenlace de esas situaciones.

Seguimiento médico para pacientes

Indicó que, si durante las jornadas se detecta alguna anomalía, las pacientes recibirán seguimiento con apoyo de los Clubes Rotarios y del personal médico del Municipio.

Para acceder a los servicios es necesario contar con una cita, la cual puede solicitarse a través del DIF Municipal, en el teléfono 866 630 4810.

Entre los requisitos se encuentra ser mayor de 40 años y acudir con higiene personal, sin utilizar desodorante, perfume ni crema corporal, para facilitar la realización de los estudios.

La directora de la Instancia de la Mujer invitó a las habitantes de Frontera a aprovechar estas jornadas gratuitas y priorizar su salud mediante la prevención y la detección temprana.