Vuelca camioneta en carretera Allende-Morelos; reportan daños materiales

ALLENDE, Coahuila - Una camioneta pick-up negra volcó la tarde de este jueves en la carretera que conecta a Allende con Morelos, en la región Cinco Manantiales. La unidad terminó con las cuatro llantas hacia arriba sobre el camellón central, cerca de un poste.

El percance llamó la atención de automovilistas que transitaban por el lugar debido a la posición en que quedó la camioneta. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la volcadura ni la identidad del conductor.

De manera extraoficial, se indicó que no habría personas con lesiones de consideración y que el accidente habría dejado únicamente daños materiales; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco se cuenta con detalles sobre las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad.

Se espera que las autoridades correspondientes den a conocer más información sobre el accidente y el estado de las personas involucradas. Mientras tanto, se recomienda a los automovilistas transitar con precaución por las carreteras de la región y respetar los límites de velocidad.