Autoridades de Frontera luchan contra actos vandálicos en señalizaciones

A pesar de los esfuerzos por parte del municipio para mantener en buen estado la infraestructura vial, las señalizaciones siguen siendo blanco de actos vandálicos, principalmente en sectores considerados como focos rojos, entre ellos la colonia Sierrita, Elsa Hernández, Borja y zonas cercanas al arroyo Frontera.

José Ibarra Guajardo, titular de Transporte y Vialidad en Frontera, explicó que los señalamientos son retirados por jóvenes que utilizan seguetas para desprender el material, situación que se ha repetido en múltiples ocasiones.

"El lunes nos vandalizaron dos señalizaciones en la colonia Borja y en Occidental, las mismas que ya habíamos repuesto anteriormente por el mismo motivo. Es una situación recurrente que afecta directamente la seguridad vial", declaró el funcionario.

Vecinos de las zonas afectadas, sin embargo, aseguran no haber visto ni escuchado nada en el momento de los hechos. "Nadie vio ni escuchó", afirman, pese a que los actos suelen ocurrir en plena vía pública.

Ibarra Guajardo hizo un llamado a la ciudadanía para que, si son testigos de estos actos, lo reporten de forma anónima. "Seguimos insistiendo e invitando a los vecinos, para cuando vean este tipo de acciones de jóvenes, nos lo hagan saber de forma anónima", expresó.

Por instrucciones de la alcaldesa de Frontera, cada vez que se detecta la falta de señalización, se procede a su reinstalación inmediata. No obstante, el director reconoció que se trata de "una guerra" entre el ayuntamiento y quienes sustraen el material vial.