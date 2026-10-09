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Coahuila

Castaños recibe jornada de mejoramiento genético ganadero

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, busca elevar la calidad genética de los hatos en Castaños.

Por Staff / La Voz - 09 octubre, 2026 - 05:19 p.m.
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      Castaños, Coah.– Con el propósito de fortalecer la actividad ganadera y mejorar la calidad genética de los hatos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, llevó a cabo en Castaños una jornada del Programa de Mejoramiento Genético Ganadero, contribuyendo a elevar la calidad, productividad y rentabilidad de este sector.

      El evento fue encabezado por el secretario José María Montemayor Garza, con la participación de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora y Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, entre otras autoridades.

      Durante el evento, productores de la región tuvieron acceso a sementales de alta calidad genética mediante un esquema de subsidios que busca facilitar la adquisición de ejemplares y elevar la competitividad del sector.

      Como parte de este programa, el apoyo estatal para la compra de sementales bovinos pasó de 12 mil a 20 mil pesos por ejemplar, mientras que la cobertura aumentó de 300 animales al inicio de la actual administración a 800 durante este año.

      En el caso del ganado caprino, se contempla el apoyo para 100 ejemplares, con un subsidio de 6 mil pesos por animal. Además, se incorporó el respaldo para la adquisición de sementales ovinos, con un apoyo de 9 mil pesos por ejemplar.

      En esta jornada se ofertaron 40 sementales bovinos de razas como Angus negro, Angus rojo, Beefmaster, Blanco Orejinegro y Charolais, que cumplen con los requisitos de peso y edad, además de contar con certificados de registro racial, evaluaciones físicas y reproductivas, así como documentación sanitaria.

      El mejoramiento genético permite incrementar el crecimiento y desarrollo de los animales, favorecer la eficiencia reproductiva y mejorar la producción de carne y leche. Estas características contribuyen a elevar la calidad de los productos y generar mejores oportunidades de rentabilidad para las familias dedicadas a la ganadería.

       

      En su mensaje de bienvenida, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora agradeció al secretario José María Montemayor Garza por llevar esta jornada al municipio y reconoció la importancia de generar oportunidades para que los productores de Castaños y la región accedan a los beneficios del programa.

      Destacó que el mejoramiento genético representa una herramienta para fortalecer el patrimonio de los ganaderos y mejorar sus resultados productivos, por lo que reiteró la disposición del Gobierno Municipal de continuar trabajando en coordinación con el Estado y las organizaciones ganaderas.

      "Este tipo de iniciativas contribuyen a respaldar el trabajo que diariamente realizan las familias ganaderas, al facilitar el acceso a ejemplares de calidad mediante apoyos que reducen el costo de adquisición y favorecen la inversión en sus unidades de producción", destacó la edil.

      Con la realización de este evento, Castaños refrenda su disposición de colaborar en iniciativas que impulsen la actividad agropecuaria y contribuyan al desarrollo económico de las familias que dependen del campo.

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