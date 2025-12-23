Víctor Leija apoya a estudiantes destacados en Cuatro Ciénegas

Cuatro Cienegas, Coah. - Como parte del firme compromiso con la educación y el desarrollo integral de la juventud, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, recibió a los hermanos José Martín y José Manuel Garza, estudiantes del Tecnológico de Saltillo, quienes se han distinguido por su dedicación, constancia y destacado desempeño académico desde el inicio de su formación profesional.

Desde el momento en que los jóvenes emprendieron su camino fuera del municipio para continuar con sus estudios, el Presidente Municipal ha brindado un acompañamiento cercano y apoyo, reconociendo el esfuerzo que implica salir de casa para perseguir metas académicas y personales.

Leija Vega resaltó que los hermanos Garza han mantenido un fuerte vínculo con su comunidad, regresando periódicamente a Cuatro Ciénegas para compartir sus avances, aprendizajes y experiencias, lo que los convierte en un ejemplo positivo para otros jóvenes del municipio.

Como muestra del respaldo a su compromiso con la educación, el edil realizó la entrega de una laptop, herramienta que contribuirá a fortalecer su proceso de aprendizaje y a que continúen desarrollándose como estudiantes destacados.

"Estas acciones representan un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y las ganas de salir adelante de nuestros jóvenes. Casos como el de José Martín y José Manuel son un ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones de Cuatro Ciénegas, demostrando que con trabajo y apoyo se pueden alcanzar grandes metas", expresó el Presidente Municipal.

Con este tipo de acciones, se reafirma el compromiso de seguir impulsando programas y apoyos dirigidos a las y los jóvenes estudiantes, al considerar que invertir en la educación es invertir en el futuro del municipio, fortaleciendo el talento local y generando mayores oportunidades para el desarrollo de Cuatro Ciénegas.