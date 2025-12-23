Edith Deyanira Ramírez Martínez y su hijo desaparecen; temen por su seguridad

La familia de Edith Deyanira Ramírez Martínez solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero y el de su hijo menor, Carlos, luego de perder todo contacto con ella desde el pasado 8 de diciembre, fecha en la que se tuvo la última comunicación.

De acuerdo con sus familiares, la última persona que estuvo con Edith fue Ángel Reyna, su expareja sentimental, quien —según señalaron— en el mes de mayo habría atentado contra la vida de Edith, situación que generó preocupación entre sus seres cercanos ante la actual desaparición.

La búsqueda de Edith Deyanira Ramírez Martínez

La familia informó que existe un video en el que se observa a Ángel Reyna acudir al lugar de trabajo de Edith, una maquiladora identificada como HFI, presuntamente para recogerla. Desde ese momento no se volvió a saber nada de ella ni de su hijo.

Ante la falta de información y el temor de que ambos se encuentren en riesgo, la familia decidió difundir las imágenes de Edith y del menor a través de redes sociales, con la esperanza de que alguien pueda aportar datos que ayuden a localizarlos.

Llamado a la ciudadanía

Sin embargo, la tía de Edith lamentó que tras la publicación se hayan recibido llamadas falsas y mensajes malintencionados, en los que algunas personas aseguran, sin sustento, que Edith pudo haberse ido voluntariamente con su expareja. Por ello, la familia hizo un llamado urgente a que, en caso de que Edith se encuentre bien, se realice una videollamada para confirmar su estado y descartar que esté siendo manipulada o se encuentre bajo alguna situación de riesgo.

La familia dio a conocer que en las próximas horas acudirán ante la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente por la desaparición de Edith Deyanira Ramírez Martínez y su hijo, con el fin de que se activen los protocolos de búsqueda.

Finalmente, solicitaron a la ciudadanía compartir la información de manera responsable y aportar cualquier dato verídico que ayude a dar con su paradero, reiterando que lo único que buscan es saber que Edith y su hijo están a salvo.