Sara Pérez envía mensaje navideño a Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, envió un mensaje de felicitación con motivo de la Navidad a todas las familias del municipio, así como a quienes habitan en la región Centro-Desierto, a quienes deseó bienestar, unión y mejores condiciones para el próximo año, especialmente en el ámbito económico.

La edil expresó su deseo de que estas fechas sean un momento de reflexión y esperanza, en el que prevalezcan los valores que fortalecen a la sociedad. "Que el Niño Jesús renazca en los corazones de cada uno, trayendo mucha paz, armonía, mucho amor, pero sobre todo mucha unión familiar", manifestó.

Pérez Cantú también confió en que el 2026 represente un avance significativo en comparación con el año que está por concluir, con mayores oportunidades de desarrollo y estabilidad para las familias fronterenses. Señaló que su gobierno continuará impulsando acciones que contribuyan a fortalecer la economía local y generar mejores condiciones de vida para la población.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera constante y decidida para consolidar un Frontera con orden y rumbo, al desear que el próximo año esté colmado de bendiciones, éxitos y prosperidad para todos los ciudadanos.

Asimismo, la alcaldesa subrayó que uno de los principales deseos para el próximo año es que las familias de Frontera cuenten con mayor seguridad y bienestar en su vida diaria, al señalar que la tranquilidad y la salud son pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad. "Continuaremos reforzando la coordinación en materia de seguridad y el impulso a acciones preventivas en salud, con el objetivo de que las personas vivan en un entorno más seguro, con acceso a servicios que protejan su integridad y favorezcan una mejor calidad de vida para todos".