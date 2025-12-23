Yesica Sifuentes Zamora arranca operativo Bienvenido Paisano en Castaños

Castaños, Coah.- Con el firme compromiso de brindar seguridad, orientación y un tránsito seguro a los connacionales que visitan o cruzan el municipio durante la temporada decembrina, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, dio el arranque oficial al operativo "Bienvenido Paisano".

Este martes, la presidenta municipal, acompañada por elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y diversas autoridades locales, encabezó el inicio de estas acciones que tienen como principal objetivo ofrecer acompañamiento, información y atención inmediata a los paisanos que transitan por Castaños rumbo a sus comunidades de origen.

En su mensaje, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que desde hace varios días se ha registrado un importante flujo de connacionales por el municipio, quienes confían en la seguridad de las carreteras de Coahuila para ingresar a México y reencontrarse con sus familias durante estas fiestas decembrinas.

"La estrategia de seguridad implementada por nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas permite garantizar un paso libre, ordenado y seguro, por eso muchos connacionales eligen ingresar a México por nuestra frontera", destacó la edil.

Como parte del operativo, se realizó la entrega de trípticos informativos que contienen números de contacto de seguridad pública, emergencias médicas y apoyo mecánico, con el fin de que los viajeros cuenten con información útil y accesible durante su trayecto.

"Que nuestras hermanas y hermanos paisanos sepan que en su tránsito por Castaños están acompañados, seguros y cuentan con autoridades que están para apoyarlos en lo que sea necesario", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que la administración municipal se mantendrá atenta a cualquier situación, queja o petición que pudiera surgir en los próximos días, reiterando su disposición de atender las necesidades que se presenten, reafirmando así el compromiso con la seguridad y bienestar de quienes visitan y transitan por Castaños.