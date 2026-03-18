En Múzquiz Abren convocatoria para Integrar elementos a SPM

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz anunció la apertura de su convocatoria para el reclutamiento de hombres y mujeres interesados en formar parte de la Policía Municipal, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la comunidad.

La información fue dada a conocer por el director del mando coordinado, Lic. José Ponce Sánchez, quien destacó la importancia de sumar ciudadanos comprometidos con el bienestar del municipio.

Requisitos para participar

Los requisitos para participar en el proceso incluyen tener entre 18 y 40 años de edad, contar con escolaridad mínima de secundaria, poseer nacionalidad mexicana, gozar de buena salud y no presentar antecedentes penales.

Con estas condiciones, se busca garantizar que los aspirantes cumplan con el perfil adecuado para desempeñar las funciones de seguridad pública.

Sueldo y prestaciones

En cuanto a las prestaciones, se informó que, los nuevos elementos recibirán un sueldo mensual de $12,762 pesos, además de un bono adicional por puntualidad y asistencia.

Este incentivo busca reconocer el esfuerzo y compromiso de quienes se integren a la corporación, así como fomentar la disciplina en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La documentación requerida deberá entregarse en las instalaciones de Seguridad Pública, ubicadas en la carretera Múzquiz–Palaú, kilómetro 1.5, sin número, a la altura de la colonia Infonavit Reforma.

La autoridad, invitó a las personas interesadas a acudir en tiempo y forma para iniciar el proceso de selección y capacitación correspondiente en cuanto a su formación sobre la función que podrán desempeñar.

Finalmente, el director José Ponce Sánchez subrayó "hoy más que nunca, necesitamos de hombres y mujeres comprometidos con su comunidad", reiterando que la seguridad es una tarea compartida y que la participación ciudadana resulta fundamental para construir un entorno más seguro y confiable en Múzquiz.