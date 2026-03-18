Nombran nuevo subprocurador de Pronnif en la región Norte 2

Ciudad Acuña, Coahuila.– La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) cuenta con un nuevo subprocurador en la región Norte 2, tras la designación del Licenciado Ricardo Alderete al frente de la dependencia estatal.

El nuevo funcionario asumirá la responsabilidad de dirigir los trabajos enfocados en la protección y bienestar de menores, en una etapa que calificó como de arranque y evaluación de los procesos existentes.

Acciones de la autoridad

Alderete señaló que actualmente se revisa el seguimiento que se dará a las acciones emprendidas por la dependencia, luego del periodo en que la ex subprocuradora Abigail García encabezó los esfuerzos en favor de la niñez y adolescencia.

Indicó que se mantendrá la política de puertas abiertas para atender los casos que se presenten en la región, con el objetivo de brindar apoyo a quienes lo requieran.

"Estamos listos y sobre todo seguiremos con puertas abiertas, recibiendo los casos que sean necesarios para poder ayudar a las personas que nos piden la mano cuando se trata de menores", expresó.