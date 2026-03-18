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Coahuila

Incendio en vivienda de la colonia Escorial deja daños materiales

El incendio se registró en la calle Loma Cazadora número 917, donde los bomberos realizaron una entrada forzada para controlar las llamas.

Por Monserrat Rodarte - 18 marzo, 2026 - 02:49 p.m.
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      Ramos Arizpe, Coahuila.- Un incendio en una casa habitación movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles en la colonia Escorial, sin que se registraran personas lesionadas.

      El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Loma Cazadora número 917, propiedad de una mujer que se identificó como Roxana, elementos de bomberos del Municipio tuvieron que realizar una entrada forzada para adentrarse y controlar el fuego que rápidamente se propagó por la vivienda donde por fortuna no había personas en el interior.

      Al controlar el fuego en un 95 por ciento, se evitó que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría sido provocado por un cortocircuito.

      Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en el inmueble.

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