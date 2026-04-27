Celebraron su 105 Aniversario saldo blanco en gran cierre de Festividades en Ejido La Cuchilla

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- La comunidad de este ejido vivió tres días de fiesta en el marco de su 105 aniversario, con actividades culturales, artísticas y familiares que concluyeron con saldo blanco, según informó el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez.

Las celebraciones iniciaron el viernes 24 de abril y se extendieron hasta el domingo 26, ofreciendo a los habitantes y visitantes un programa variado que incluyó un corredor artesanal, quermés y un gran baile popular, donde las familias ejidatarias disfrutaron en un ambiente de convivencia y seguridad.

Detalles confirmados

El primer día destacó la tradicional Callejoneada, el festival Grill Fest en su tercera edición, la coronación de Valeria I como reina de las festividades contando con la presencia de autoridades municipales y representantes del ejido además de un animado baile popular con la agrupación Los Chavarría Brother.

El sábado se realizó la gran cabalgata, que contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, el rodeo y por la noche se llevó a cabo el baile con Banda Kañón. Cabe señalar un grupo de Chefs, prepararon una vaca a la Griega con la cual brindaron comida a 2 mil personas, res que fue otorgada por Apolinar Guajardo Falcón además del apoyo brindado por Eduardo Jiménez a quienes se les agradece el valioso respaldo, dijo en su momento Leonel Gómez Camacho, Comisariado ejidal.

Impacto en la comunidad

Finalmente, el domingo cerró con broche de oro gracias a la presentación del grupo musical Los Primos Chavarría, consolidando un fin de semana de celebración que reafirmó la tradición y el espíritu comunitario del Ejido La Cuchilla, siempre bajo el lema de la seguridad y la unión ciudadana.