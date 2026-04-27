Secretaría de salud de Coahuila impulsa jornada Nacional de inmunización 2026

Con el compromiso de fortalecer la salud pública y proteger a la población contra enfermedades prevenibles, la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No.3, dio inicio este lunes a las actividades de la Semana Nacional de Vacunación 2026, una estrategia nacional enfocada en ampliar la cobertura de inmunización en todos los grupos de edad.

Bajo el liderazgo de Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno del Estado fortalece acciones para garantizar la salud de las y los coahuilenses, a través de la Secretaría de Salud de Coahuila que encabeza el Dr. Eliud Aguirre Vázquez.

Este arranque se realizó la mañana de este lunes con la presencia del alcalde municipal, Oscar Rios Ramírez y de la presidenta honoraria del DIF Municipal, Karina Rios, quienes agradecieron el respaldo del gobierno del estado a través de la Jurisdicción Sanitaria No.3 por acercar estas acciones para garantizar la salud de la población.

Acciones de la autoridad

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que el arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026 se desarrolló con una amplia participación de los diferentes grupos poblacionales, brindando atención a niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y población en general.

Durante la jornada se aplicaron distintos biológicos para reforzar la protección contra enfermedades prevenibles, entre ellos vacunas contra hepatitis A y B, hexavalente, rotavirus, neumococo, VPH, TD, TDPA, DPT y sarampión, fortaleciendo así la cobertura de inmunización en la región.

Detalles confirmados

El Dr. Carlos Jiménez Villarreal señaló que estas acciones continuarán desarrollándose en los 12 centros de salud y en los dos hospitales generales de la Región Carbonífera; además, se llevarán a cabo mediante jornadas de salud en colonias, barrios y ejidos, con el propósito de acercar los servicios de vacunación a toda la población y garantizar una cobertura amplia en cada municipio.

Asimismo, destacó que el objetivo principal es alcanzar y completar la meta establecida, replicando el resultado del año pasado, cuando se logró la inmunización del 100 por ciento de la población programada, consolidando así una estrategia efectiva de prevención y protección para las familias de la región.