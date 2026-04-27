Durante una semana inhabilitarán la circulación reparan crucero ferroviario en carretera 22 de Estación Barroterán

ESTACIÓN BARROTERÁN, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Múzquiz, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que, a partir de este lunes se mantiene cerrada la circulación vehicular a la altura del cruce del ferrocarril ubicado sobre el tramo de la carretera estatal número 22 en Estación Barroterán.

El cierre responde a trabajos de reparación que realiza personal de la empresa federal FERROMEX en el cruce ferroviario de dicho tramo carretero, mencionó el funcionario tras las acciones realizadas.

Causas del cierre de circulación

Durante el tiempo estimado de las obras, que se prolongará por una semana, los conductores deberán utilizar como vía alterna el camino de terracería ubicado a un costado de la carretera y paralelo a las vías del ferrocarril. Autoridades recomiendan circular con precaución y atender las señales de seguridad instaladas en el lugar.

Protección Civil destacó que los tractocamiones con doble semirremolque deberán evitar este tramo, ya que el paso por debajo del puente resulta muy limitado para unidades de gran tamaño. En su lugar, se sugiere transitar por la carretera federal 57 y rodear por Sabinas y Nueva Rosita rumbo a Palaú o Múzquiz, según sea el destino.

Recomendaciones para automovilistas

El aviso busca prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los automovilistas mientras se llevan a cabo las labores de mantenimiento ferroviario, por ello, exhortan a los automovilistas a tomar las precauciones debidas.

Finalmente, Protección Civil reiteró su llamado a la colaboración ciudadana bajo el lema "Todos somos Protección Civil", recordando que la prevención y el respeto a las medidas de seguridad son fundamentales para evitar riesgos durante este cierre temporal.