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Coahuila

Orgullo de Villa Unión: joven atleta conquista el podio entre más de 700 corredores

Osvaldo Sotelo obtiene el segundo lugar en competencia regional y se convierte en inspiración para la juventud local.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 abril, 2026 - 01:56 p.m.
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      Villa Unión, Coah.— Entre aplausos y el orgullo de quienes lo conocen, el joven Osvaldo Sotelo logró el segundo lugar en una competencia realizada en Piedras Negras, en la que participaron más de 700 corredores.

      Habitantes del municipio destacaron que su resultado es fruto de la constancia diaria, así como del apoyo cercano de su familia, amigos y maestros, quienes han seguido de cerca su crecimiento en el deporte.

      Impacto en la comunidad

      Para muchos, este tipo de logros refleja el talento que existe en la comunidad y la importancia de impulsar a los jóvenes para que continúen desarrollándose en actividades positivas.

      Inspiración para otros jóvenes

      El caso de Osvaldo ha comenzado a inspirar a otros jóvenes de Villa Unión, al demostrar que con disciplina y dedicación se pueden alcanzar metas importantes y representar con orgullo a su municipio.

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