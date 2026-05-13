Hospitalizan a joven tras atentar contra su vida

FRONTERA, COAHUILA.- La joven de 18 años que intentó quitarse la vida en la colonia Luis Donaldo Colosio de Frontera continúa internada en la clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras autoridades de salud gestionan su traslado a un centro especializado en atención psiquiátrica.

El director de Salud municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que la paciente ya había sido valorada previamente en Piedras Negras por especialistas en psiquiatría, donde incluso se recomendó su hospitalización; sin embargo, en ese momento rechazó el internamiento.

"tiene un diagnóstico con estado depresivo recurrente, con intentos previos e inclusive un día antes se tuvo la valoración en Piedras Negras con psiquiatría donde se indicó la hospitalización e internamiento de la paciente, pero no fue hospitalizada y ocurrió esto, aunque no se comprometió su vida con dichas heridas, sí está el hecho que lo quiere hacer", explicó.

El funcionario señaló que la prioridad ahora es evitar que la joven vuelva a atentar contra su vida, por lo que no será dada de alta hasta que exista una vinculación con otro hospital especializado o hasta que ella misma solicite salir bajo su responsabilidad.

Advirtió que permitir su salida sin atención especializada podría derivar en una nueva crisis, debido a los antecedentes de depresión severa y los intentos previos registrados.

Sánchez Leija expresó además su preocupación por el incremento de este tipo de casos en el municipio, recordando que apenas el pasado 10 de mayo un joven se suicidó, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.