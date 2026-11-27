FRONTERA, Coahuila.- La presencia del gusano barrenador continúa bajo vigilancia en la región Centro de Coahuila, donde autoridades rurales mantienen recorridos y barridos sanitarios para detectar oportunamente nuevos casos y evitar afectaciones al ganado.

Juan Antonio Velasco, coordinador de Desarrollo Rural de la región Centro, informó que la plaga no ha sido erradicada por completo y todavía se presentan casos, aunque aseguró que hasta el momento no se han registrado muertes de ganado relacionadas con esta problemática.

Explicó que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, se mantiene la vigilancia en los municipios para atender cualquier reporte de manera oportuna.

Detalló que los trabajos de supervisión abarcan los 10 municipios bajo su responsabilidad, entre ellos Candela, Frontera, Monclova, Sacramento y Lamadrid, donde se realizan acciones para identificar animales con heridas afectadas por la larva.

Respecto a las bajas temperaturas, señaló que el frío podría disminuir la reproducción de la mosca transmisora; sin embargo, no representa una garantía para detener el desarrollo del gusano barrenador, debido a que las heridas abiertas continúan siendo un punto vulnerable para los animales.

Por ello, indicó que las acciones preventivas y de atención se mantendrán, principalmente en los lugares donde se reciben reportes de miasis, con el propósito de evitar que los casos avancen y provoquen daños al ganado.

En cuanto a los registros por municipio, mencionó que en Lamadrid se han reportado 32 casos en lo que va del año, aunque aclaró que las cifras corresponden a un periodo acumulado y pueden disminuir conforme los animales reciben atención y los casos se resuelven.

El coordinador reiteró que no se bajará la guardia ante esta plaga y que continuarán los recorridos de vigilancia en la región Centro.