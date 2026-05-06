Comerciantes de Frontera protestan por juegos mecánicos en la plaza

FRONTERA, COAHUILA.- Comerciantes y peatones de la zona centro manifestaron su inconformidad por la permanencia de los juegos mecánicos instalados alrededor de la plaza principal, luego de concluir la Feria de la Primavera, situación que continúa afectando la circulación vehicular, el acceso a los negocios y el servicio de transporte intermunicipal.

Locatarios de distintos giros, principalmente tiendas de ropa, restaurantes y negocios de venta de nieves, señalaron que desde hace varios días las vialidades permanecen parcialmente cerradas debido a que los juegos no han sido retirados, generando molestias tanto para clientes como para quienes diariamente transitan por el primer cuadro de la ciudad.

Indicaron que esta situación ha provocado una disminución en las ventas, ya que muchas personas prefieren evitar la zona por la dificultad para estacionarse o circular con normalidad, afectando directamente la actividad comercial en una de las áreas más concurridas del municipio.

"Los clientes batallan para llegar, algunos mejor se van a otro lugar porque no encuentran cómo entrar o estacionarse. Ya terminó la feria y los juegos siguen aquí ocupando espacio importante", expresó uno de los comerciantes afectados.

Además, usuarios del transporte intermunicipal también han resultado perjudicados, ya que las unidades no pueden ingresar a sus paradas habituales, obligando a los pasajeros a caminar varias cuadras para poder abordar los camiones que los trasladan hacia municipios vecinos o diferentes sectores de la región.

Peatones señalaron que la situación resulta incómoda especialmente para adultos mayores, estudiantes y personas que diariamente utilizan este servicio, por lo que solicitaron al encargado de los juegos mecánicos agilizar el retiro de las estructuras.

Los afectados hicieron un llamado para que se atienda esta problemática lo antes posible, considerando que la plaza principal representa uno de los puntos más importantes de movilidad y actividad económica en Frontera.