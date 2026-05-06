Carlos N arrestado en Sabinas por presunto fraude a clientes

Sabinas, Coahuila. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevaron a cabo la detención de Carlos N, identificado en Sabinas por dedicarse presuntamente a la venta e instalación de minisplits, por su probable responsabilidad en diversos casos de fraude cometidos en esta región.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el detenido estaría relacionado con al menos siete probables fraudes, aunque hasta el momento únicamente existen dos denuncias formales interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que ya mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes.

Las investigaciones apuntan a que una de las mecánicas utilizadas por el presunto responsable consistía en solicitar anticipos económicos a sus clientes para la adquisición e instalación de equipos minisplit. Sin embargo, una vez recibido el dinero, presuntamente dejaba de responder llamadas telefónicas y mensajes, sin concretar los trabajos acordados.

Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado exhortó a la ciudadanía que considere haber sido víctima de este sujeto a acudir formalmente ante el Ministerio Público para presentar su denuncia, ya que esto permitirá fortalecer las investigaciones y ampliar el número de casos documentados en su contra.

Las autoridades estatales continúan con las indagatorias para determinar el número total de personas afectadas, así como para deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones. Mientras tanto, Carlos N quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación jurídica en las próximas horas.