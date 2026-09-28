Prohíbe ICIFED techumbres con malla sombra

SALTILLO, COAH.- Las escuelas de Coahuila deben evitar la construcción de techumbres con malla sombra, debido a que este tipo de estructuras no está permitido por la normativa federal, advirtió Julio Long, director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED). El funcionario explicó que, aunque estas cubiertas pueden representar un menor costo para los planteles por requerir estructuras tubulares con menor cantidad de acero, no cumplen con las especificaciones establecidas para las techumbres escolares. "Yo sí quisiera decirles que eso no está permitido. La verdad, la norma federal prohíbe que se construyan techos con malla sombra", afirmó.

Long señaló que las obras realizadas por el ICIFED se apegan a los lineamientos correspondientes, que establecen el uso de lámina metálica, estructura de acero, columnas y trabes. "Construimos techos de acuerdo a los lineamientos específicos con los cuales nos regimos en lo particular, que es con cubierta de lámina metálica, estructura de acero, columnas y trabes", explicó.

Acciones de la autoridad

Sobre los planteles que ya cuentan con este tipo de estructuras, el director indicó que el instituto realiza labores de supervisión para identificar posibles riesgos para la comunidad escolar. "No sabría en qué escuelas se han construido techos con malla sombra. Sé que hay algunos techos también con lo mismo, pero lo que estamos trabajando es en el tema de la supervisión, que no haya algún riesgo en específico a alguna escuela", manifestó.

Ante esta situación, recomendó a las instituciones educativas no emprender por cuenta propia la construcción de techumbres y acudir a la ventanilla única del ICIFED para conocer los requisitos y especificaciones que deben cumplir las obras. El funcionario destacó que la prioridad debe ser preservar la seguridad de los estudiantes, debido a que una estructura que no se ajuste a las disposiciones correspondientes puede representar un riesgo para niñas, niños y adolescentes. "Yo sí invitaría a que no construyamos ese tipo de techos estructurales, ¿por qué? Porque pueden tener riesgo para las niñas y los niños, en el caso de los jóvenes en secundaria", puntualizó.