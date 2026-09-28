Claudia Sheinbaum analiza reducción de aranceles al acero en Monclova

La eventual reducción de los aranceles al acero, aluminio y automóviles que negocia México con Estados Unidos podría mejorar las condiciones para producir y exportar acero desde Monclova, generando un escenario más competitivo para la industria de la región Centro.

Análisis de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que México analiza incrementar las compras de productos estadounidenses y reducir importaciones provenientes de otros países como parte de las conversaciones para la revisión del T-MEC, mientras que su gobierno mantiene como uno de sus objetivos reducir los aranceles que actualmente afectan al acero, aluminio y sector automotriz.

Opiniones de empresarios locales

En este contexto, empresarios de la localidad consideran positivo que se busque disminuir las tarifas al acero y de concretarse, el escenario sería más atractivo para una empresa que pretenda invertir en la producción siderúrgica en México. "Es positivo porque va a permitir competir internacionalmente", señaló al referirse a la posibilidad de que el acero mexicano enfrente menores cargas arancelarias en el mercado estadounidense.

Impacto en la producción siderúrgica

Recordó que anteriormente AHMSA destinaba la mayor parte de su producción al mercado nacional y una menor parte a la exportación, por lo que una mejora en el mercado podría modificar el panorama para la producción siderúrgica. El empresario consideró que una negociación favorable permitiría recuperar condiciones de mayor competitividad para la industria nacional, aunque el proceso estará marcado por los factores políticos en Estados Unidos y pidió que México mantenga un equipo especializado para abordar las negociaciones.

La certidumbre para los inversionistas será determinante para atraer capital y generar empleos, particularmente en regiones industriales como la Centro de Coahuila.

Próximas negociaciones del T-MEC

La cuarta ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos está prevista para el 28 y 29 de septiembre, después de que los equipos técnicos reportaron avances en las conversaciones previas.