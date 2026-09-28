Presenta Luly a Espacios DIF

Oaxaca, Oaxaca.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, participó en la VIII Sesión Plenaria de la Red de DIF Municipales con el proyecto Espacios DIF, que ha acercado atención médica, orientación psicológica y medicamentos gratuitos a las familias directamente en las colonias.

Como parte de su intervención en el panel de Experiencias Exitosas, mencionó la importancia de compartir experiencias, fortalecer el trabajo colaborativo e impulsar políticas públicas en favor de las familias y personas en situación de vulnerabilidad o riesgo.

"Al inicio de la administración nos propusimos sacar al DIF Saltillo de las oficinas para que las personas que no podían acudir tuvieran acceso a los servicios y programas, de ahí nació el proyecto de Espacios DIF para brindar servicios de salud y psicológicos, así como medicamentos gratuitos", dijo ante representantes de distintos DIF municipales del país.

¿Cómo se identificaron las zonas prioritarias?

Luly López Naranjo mencionó que para identificar las zonas prioritarias para instalar los Espacios DIF se trabajó con el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, IMPLAN, utilizando información, estadísticas, estudios y mapas de vulnerabilidad social.

"Saltillo cuenta con 36 Centros Comunitarios Municipales, cuya ubicación estratégica permitió aprovechar esta infraestructura de 20 de ellos para acercar los servicios, y actualmente existen además 4 Espacios DIF con infraestructura propia en las colonias Tierra y Libertad, Hidalgo, Urdiñola y Satélite Sur", refirió.

Señaló que a la fecha se han brindado 6 mil 919 atenciones médicas; 1 mil 692 orientaciones psicológicas; y 3 mil 126 medicamentos entregados.

Alianzas y colaboraciones para el éxito del proyecto

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que para hacer posible el proyecto se han sumado universidades, empresas y sociedad civil, a través de alianzas y donaciones.

"Tenemos un convenio con 23 universidades de Saltillo, estudiantes de Psicología y pasantes de Medicina participan en la atención de los Espacios DIF, y Farmacias del Ahorro se sumó al proyecto mediante la donación mensual de medicamentos de cuadro básico", dijo.

Informó que actualmente se encuentra un quinto Espacio DIF en construcción, al oriente de Saltillo, que surgió a partir de una petición ciudadana realizada mediante Participa Saltillo, programa impulsado por el alcalde Javier Díaz González, en el que los propios vecinos proponen los proyectos que consideran prioritarios para su colonia.

Compartiendo la experiencia de Espacios DIF

Luly López Naranjo reiteró su disposición para compartir con otros municipios la información necesaria para poder replicar esta experiencia exitosa de los Espacios DIF.