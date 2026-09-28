Nava celebra Coronación 2026 con una fiesta de inclusión y convivencia

NAVA, COAH.– Con alegría y un ambiente de convivencia se llevó a cabo la Coronación 2026, como parte de las actividades del Mes de la Discapacidad, reuniendo a integrantes de la comunidad en una celebración dedicada a la inclusión y al reconocimiento.

La Coronación 2026 reunió a la comunidad en un ambiente festivo y de convivencia.

Uno de los momentos principales de la jornada fue la presentación de la nueva corte 2026, integrada por Alicia Fernanda Guzmán Inostroza, quien recibió la corona como Reina; Kevin Alexander Sánchez Benavente, como Rey, y Yesica Dariela Gutiérrez García, como Princesa.

Familiares, amigos y asistentes acompañaron a los integrantes de la nueva corte durante esta celebración, en la que también se vivieron momentos de convivencia y reconocimiento para las personas que participaron.

Alicia Guzmán, Kevin Sánchez y Yesica Gutiérrez forman la nueva corte de 2026.

El evento forma parte de las actividades que buscan generar espacios donde las personas con discapacidad puedan convivir, participar y tener un papel activo dentro de su comunidad.

El evento busca promover la inclusión y el reconocimiento de personas con discapacidad.

La celebración también contó con la presencia de personas que, durante distintos años, han brindado apoyo y acompañamiento a este tipo de actividades, contribuyendo a mantener estos espacios de convivencia e inclusión.