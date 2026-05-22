Monclova: Protestan por agresiones a Tadeo, hijo de César Armando Zavala

FRONTERA, COAHUILA.- Familiares y vecinos de la colonia Progreso se manifestaron la mañana de este viernes afuera del Centro de Justicia Penal de Monclova para exigir justicia en favor de Tadeo, un niño de 9 años que presuntamente habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre, César Armando Zavala Rodríguez, quien se desempeña como funcionario en Recaudación de Rentas.

La audiencia se realizó alrededor de las 9:00 de la mañana, donde decenas de personas acudieron con pancartas y consignas para respaldar a la madre de los menores, Gisel Quintana Macías, al considerar que el caso podría tratarse también de represalias en su contra.

Rogelio Quintana Macías, tío del menor, aseguró que la situación de violencia no es reciente y que desde hace aproximadamente dos años los niños han vivido episodios constantes de maltrato durante las convivencias autorizadas por un juez.

"El juez le permitió la convivencia al papá con los niños, pero ellos no querían. El pequeño Tadeo relata que lo amenaza constantemente con desnudarlo frente a la gente, eso es humillación por su propio padre", declaró.

El familiar también denunció que las otras dos hijas del hombre, Leah y Aily, de 7 años —una de ellas con autismo— presuntamente eran encerradas en un cuarto oscuro como castigo.

"No se puede llamar persona. Haremos más exámenes para ver si les hizo algo más a los niños", expresó Rogelio, visiblemente molesto por la situación que enfrenta la familia.

Los manifestantes señalaron que el padre no toleraba que los menores convivieran de manera cercana con su madre, asegurando que incluso se molestaba cuando los niños regresaban de las convivencias y abrazaban a Gisel Quintana Macías.

Familiares exigieron a las autoridades que el caso sea investigado a fondo y que se priorice la seguridad y bienestar emocional de los tres menores.