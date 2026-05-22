Carlos Villarreal es nombrado Vicepresidente en la Conferencia Nacional de Municipios 2026

El Ayuntamiento de Monclova participó en la Conferencia Nacional de Municipios de México 2026, realizada en la Ciudad de México, donde se reunieron representantes de gobiernos locales de distintas entidades del país con el objetivo de fortalecer la coordinación intermunicipal y compartir experiencias en materia de políticas públicas y desarrollo local.

Durante el encuentro se destacó la importancia de la colaboración entre municipios para atender las necesidades de la ciudadanía desde el ámbito local, impulsando estrategias conjuntas que permitan fortalecer los servicios públicos, la planeación urbana y el desarrollo regional.

En el marco de la conferencia, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, fue designado Vicepresidente del Buró Ejecutivo 2026-2027 de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), cargo con el que representará a la ciudad dentro de la agenda municipal nacional.

La reunión se resaltó que el desarrollo del país se construye desde los municipios mediante el trabajo coordinado, el intercambio de experiencias y la implementación de estrategias que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad.

La administración municipal señaló que la participación en este tipo de foros permite mantener a Monclova vinculada con las políticas y proyectos nacionales enfocados al fortalecimiento de los gobiernos locales, además de trasladar conocimientos y modelos de trabajo que beneficien directamente a la ciudadanía.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de continuar participando en espacios de coordinación nacional que contribuyan al intercambio de buenas prácticas y al fortalecimiento institucional de los municipios.