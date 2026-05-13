ESTRATEGIA DE BLINDAJE FUNCIONA; AUTORIDAD ESTATAL DETIENE A UNO DE LOS LÍDERES DEL CDN

Con trabajo de inteligencia y un operativo que incluyó diversas corporaciones del Estado se detuvo a Juan "N" apodado "El Oso", uno de los líderes operativos del Cártel Del Noreste.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 13 de mayo de 2026.-

Derivados de los trabajos de investigación realizados por la Policía Estatal de Coahuila en una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado, fue detenido Juan "N" en el municipio de Monclova el día martes 12 de mayo de 2026.

Juan "N" es identificado como uno de los operadores principales del Cártel del Noreste, quien ha operado en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas e intentaba realizar actividades ilícitas en Coahuila.

La detención de Juan N se realizó en un operativo conjunto de diversas corporaciones estatales y municipales.

La detención fue realizada por los delitos de suministro de narcóticos y amenazas, quien es originario de Monclova.

Con protocolos establecidos, las corporaciones realizaron un cerco estratégico sobre un domicilio en la colonia Carranza del municipio en mención, para posteriormente detenerlo.

Para dicha localización, el área de inteligencia trabajó con drones y tarjetas de identificación, para confirmar la identidad de Juan "N".

Juan N, apodado 'El Oso', es señalado como uno de los principales operadores del Cártel del Noreste en la región.

Derivado de una orden de cateo emitida por un juez de control, se realizó el mismo en un domicilio donde se encontraba.

La Fiscalía General del Estado, con apoyo perimetral de la Policía Estatal, Grupo de Reacción Centro (GRC), así como de la Policía Municipal de Monclova, aseguraron dos armas cortas, así como dos DVR de diversas marcas.

La policía estatal utilizó drones y protocolos de inteligencia para confirmar la identidad del detenido.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público local de la Fiscalía General del Estado.

Estas acciones son el resultado de un trabajo constante en las Mesas de Coordinación que realiza el Gobierno del Estado en conjunto con los diversos órdenes de gobierno.