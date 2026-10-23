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Coahuila

Refuerzan prevención contra la rickettsia

La jornada en la placita Gaby Brimmer ofreció vacunación antirrábica y desparasitaciones gratuitas.

Por Ángel García - 23 octubre, 2026 - 02:58 p.m.
Personal de salud realiza una jornada de atención para mascotas en Ciudad Acuña.
Personal de salud realiza una jornada de atención para mascotas en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El sector salud reforzó las acciones de prevención contra la rickettsia mediante una campaña realizada en la placita Gaby Brimmer, donde se ofrecieron servicios gratuitos para las mascotas.

      Servicios de Salud Animal

      Durante la jornada se aplicaron vacunas contra la rabia y se brindó desparasitacion sin costo. Además, se incluyó una campaña de adopción para promover el cuidado responsable de los animales.

      Estas acciones buscan fomentar la atención y protección de las mascotas como parte de las medidas preventivas contra la rickettsia.

      Respuesta a Casos de Rickettsia

      La campaña se realizó luego de que se reportaran dos casos sospechosos en la localidad, los cuales, de acuerdo con la información proporcionada, dieron negativo.

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