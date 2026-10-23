Refuerzan prevención contra la rickettsia

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El sector salud reforzó las acciones de prevención contra la rickettsia mediante una campaña realizada en la placita Gaby Brimmer, donde se ofrecieron servicios gratuitos para las mascotas.

Servicios de Salud Animal

Durante la jornada se aplicaron vacunas contra la rabia y se brindó desparasitacion sin costo. Además, se incluyó una campaña de adopción para promover el cuidado responsable de los animales.

Estas acciones buscan fomentar la atención y protección de las mascotas como parte de las medidas preventivas contra la rickettsia.

Respuesta a Casos de Rickettsia

La campaña se realizó luego de que se reportaran dos casos sospechosos en la localidad, los cuales, de acuerdo con la información proporcionada, dieron negativo.