Alcalde de San Buenaventura Supervisa Labores de Mejora en Colonia Los Nogales

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Funcionarios del Ayuntamiento de San Buenaventura participaron este miércoles en las labores del programa "Mejora tu Colonia", sumándose al compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía para mejorar el entorno urbano.

Como parte de esta estrategia, cada miércoles antes de que salga el sol los departamentos operativos del municipio se instalan en una colonia distinta, con el fin de realizar acciones integrales de limpieza, rehabilitación y servicios públicos.

En esta ocasión, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez supervisó personalmente los trabajos comunitarios en la colonia Los Nogales, donde se llevaron a cabo actividades de limpieza general, descacharrización, retiro de escombro, bacheo, mejora del alumbrado público y revisión de vialidades.

El edil agradeció el respaldo del Gobierno del Estado a través del delegado de Mejora en la región, César Uriel Mata San Miguel, así como la participación de las cuadrillas municipales, personal estatal y el equipo de los "chalecos verdes". Dijo El Edil y reiteró que el objetivo principal es transformar los espacios públicos y prevenir riesgos.