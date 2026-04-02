De acuerdo al pronóstico del tiempo frente frío #43 traerá lluvias y ligero descenso de temperatura

NUEVA ROSITA, COAH.- El director de Protección Civil en el Municipio de San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco, informó que, el Frente Frío número 43 ingresará mañana viernes por la tarde y noche a la Zona Norte de Coahuila, provocando probables tormentas y un ligero descenso en la temperatura.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían extenderse durante el fin de semana, con una probabilidad de entre 47 y 50 por ciento para sábado y domingo.

Aunque se prevé un descenso en el clima, Méndez Pacheco aclaró que no se trata de un frío extremo, sino de una variación moderada en las condiciones atmosféricas.

Sin embargo, destacó que la variación en el porcentaje de lluvias dependerá de la evolución del sistema frontal, que podría disiparse en las próximas horas.

Recordó que, en años anteriores se han registrado condiciones similares en esta temporada, con temperaturas más bajas, pero sin llegar a ser extremosas.

Hasta el momento, aseguró, se mantiene un saldo blanco en las vacaciones, sin incidentes mayores relacionados con el clima o la afluencia turística.

Finalmente, Federico Méndez precisó que, Protección Civil realiza recorridos preventivos en los sitios más concurridos, con el objetivo de atender cualquier emergencia y prevenir incendios, reiterando el llamado a la ciudadanía y visitantes para mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones durante esta temporada de éxodo vacacional.