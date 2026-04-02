Se apagó la esperanza: muere Diego Osvaldo tras atropellamiento; caso da giro a homicidio y crece exigencia de justicia

Tras cuatro días de intensa lucha por su vida, Diego Osvaldo Castro Flores falleció la noche de este miércoles, luego de las graves lesiones que sufrió al ser atropellado el pasado sábado cuando se dirigía a su trabajo sobre la avenida Acereros. El deceso fue dado a conocer por sus familiares a través de redes sociales, donde despidieron al joven con emotivos mensajes que rápidamente generaron reacciones de tristeza y solidaridad entre la comunidad. "Siempre te recordaremos como una persona noble, de gran corazón y siempre amoroso. TQM Diego", escribieron, provocando una ola de apoyo hacia la familia.

Desde el día del accidente, el joven de 24 años permaneció hospitalizado en estado crítico, tras sufrir un severo traumatismo craneoencefálico. Aunque fue sometido a una cirugía de emergencia, su condición nunca mostró mejoría y con el paso de las horas se agravó. Durante su atención médica, especialistas habían advertido a la familia sobre un posible daño cerebral irreversible, escenario que finalmente se confirmó con su fallecimiento.

Acciones de la autoridad

Con la muerte de Diego, el proceso legal en torno al caso da un giro. Lo que inicialmente se investigaba como lesiones ahora podría reclasificarse como homicidio doloso, lo que implicaría mayores responsabilidades para el conductor involucrado. El fallecimiento del joven ha causado profunda consternación en Monclova, donde es recordado como una persona trabajadora, tranquila y con aspiraciones de superación.

Reacciones de la comunidad

Mientras la familia enfrenta el dolor de la pérdida, también mantiene el llamado a las autoridades para que se haga justicia y el caso no quede impune. El cuerpo de Diego será velado a partir de las 11 de la mañana en la Capilla La Paz.

Diego Osvaldo Castro Diego Osvaldo Castro