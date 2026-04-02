Atienden a menor tras accidente en N. Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un menor de 8 años de edad fue atendido por cuerpos de emergencia durante un accidente registrado sobre la colonia del Seis del Libramiento Sur en la ciudad de Nueva Rosita.

El accidente ocurrió en la colonia del Seis del Libramiento Sur, donde dos vehículos colisionaron.

En estos hechos se vieron involucrados Oralia N de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Las Torres, fémina que conducía un vehículo Chrysler, modelo 2008 con placas de circulación FCX-203-D, color gris al momento de impactarse contra un auto Mitsubishi, lancer, modelo 2008 con placas RWF-082-B, color negro conducido por el maestro Guillermo N de 39 años de edad, habitante de la colonia Dávila de la Villa de Agujita.

Oralia N, de 35 años, no realizó alto total y chocó contra un auto en vía preferencial.

Elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director, Luis García, se desplazaron al lugar de los hechos localizando averiadas ambas unidades.

Se dio a conocer de acuerdo al Informe Policial Homologado que, la dama circulaba sobre Lacalle Chorrito con dirección de Sur a Norte y debido a la falta de precaución al no hacer alto total, colisionó con el automóvil compacto que circulaba en vía preferencial de Poniente a Oriente.

El menor, Misael N, recibió atención pre hospitalaria por golpes contusos tras el accidente.

Tras estos hechos, fueron elementos de bomberos quienes brindaron atención pre hospitalaria al menor Misael N dado a los golpes contusos que sufrió tras el percance vial.