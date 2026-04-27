Inaugura Alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez la Liga Instruccional del Norte de Béisbol Temporada 2026

Múzquiz, Coahuila; 26 de abril de 2026.-

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó la inauguración de la Liga Instruccional del Norte de Béisbol “Don José Fernández Santos”, temporada 2026, en el Estadio de Béisbol de Barroterán, ante una gran asistencia de aficionados que abarrotaron el recinto.

Durante la ceremonia, la edil realizó la entrega de reconocimientos a ex peloteros destacados de Barroterán, así como el trofeo de bicampeón al equipo Barreteros, reconociendo su esfuerzo y trayectoria dentro del deporte local.

Reconocimiento a los Barreteros

Como parte del protocolo inaugural, la alcaldesa llevó a cabo el tradicional lanzamiento de la primera bola, declarando formalmente iniciada la temporada, reiterando su compromiso de seguir impulsando el deporte en el municipio.

Agradecimiento de la afición

La afición y la directiva de la liga agradecieron el respaldo constante de la presidenta municipal, quien ha demostrado su apoyo a los deportistas de Melchor Múzquiz.