Múzquiz trabaja en limpieza de arroyos para proteger a la ciudadanía

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Ecología a cargo de Gabriel Chaib Martínez, realiza trabajos de limpieza y desazolve en el arroyo Zamora, en el área de la colonia Morelos.

Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de prevenir inundaciones y evitar accidentes ante el posible incremento en el flujo de agua durante la próxima temporada de lluvias. Las cuadrillas de limpieza trabajan retirando basura, maleza y sedimentos que obstruyen el cauce natural del arroyo.

Acciones de la autoridad

El Gobierno Municipal continuará realizando estas labores en diferentes puntos del municipio, con la finalidad de mantener limpios los cauces de los arroyos y prevenir problemas derivados de lluvias atípicas.

Llamado a la ciudadanía

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, evitando tirar basura o escombro en los arroyos, así como abstenerse de apropiarse de los lechos, ya que esto provoca taponamientos y cuellos de botella que impiden el correcto flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones.