Liga Ranchera de Béisbol 2026-2027 inicia en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez encabezó la inauguración de la Liga Ranchera de Béisbol de Primera Fuerza, en su edición número 32, correspondiente a la temporada invernal 2026-2027, dedicada en honor a Enrique Campos Sánchez, "Bimbo", destacado sanbonense que ha dejado huella en el béisbol regional.

El acto inaugural se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de San Buenaventura, donde se realizó la presentación y el desfile de los equipos participantes, en el marco de la ceremonia cívica que dio el inicio de una nueva temporada de esta tradicional competencia deportiva.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez dio la bienvenida a los beisbolistas, representantes deportivos y autoridades municipales de las distintas localidades participantes, reconociendo la importancia de impulsar el deporte como un espacio de sana convivencia, disciplina, compañerismo y fortalecimiento de los lazos entre municipios.

En esta edición participan siete equipos que representan a diferentes comunidades de la región:

* LM Mineros de Cuatro Ciénegas.

* Bravos de Lamadrid.

* Los del Barrio de Sacramento.

* Astros de Sacramento.

* Yankees de San Buenaventura.

* Ferrocarrileros de Frontera.

* Lechuzas de Estancias en Monclova.

Entre los invitados de honor estuvieron presentes la profesora Magdalena Ortiz Pizarro, presidenta municipal de Lamadrid; la profesora Dolores Moya Ramírez, regidora de Deportes de Lamadrid; el profesor Pedro Arturo Gutiérrez López, director de Deportes de Cuatro Ciénegas; el ingeniero Juan Martín Martínez Reyna, gerente de SIMAS San Buenaventura; y el profesor Jean Azalde, coordinador de Mejora en San Buenaventura.

También asistieron el ingeniero Abdiel Castellanos, regidor de Deportes, y el TMI Javier Cano Portillo, director de Deportes de San Buenaventura, quienes acompañaron el arranque de esta competencia que reúne a peloteros, familias y aficionados de distintos municipios.