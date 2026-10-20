Ayuntamiento de San Buenaventura listo para recibir a familias en el panteón

Con labores de limpieza general, retiro de maleza y desazolve de pilas de agua, el Ayuntamiento de San Buenaventura prepara el panteón municipal para recibir a las familias durante las celebraciones del Día de Muertos.

Martín Cortez, regidor de Servicios Primarios, informó que los trabajos ya comenzaron y se prevé que el camposanto quede listo el viernes 30 de octubre, antes de la llegada de visitantes que acuden a limpiar y adornar las tumbas de sus familiares.

Explicó que las cuadrillas municipales se encargarán de retirar hierba, zacate y basura, además de realizar labores de mantenimiento en las pilas que se utilizan para abastecer de agua a quienes visitan el lugar.

Acciones de la autoridad

Para estas tareas se contempla la participación de entre 15 y 20 trabajadores de Servicios Primarios, quienes apoyarán a la Sindicatura, departamento responsable de la administración del panteón.

Cortez señaló que el objetivo es anticipar los trabajos para evitar contratiempos en los días de mayor afluencia. Añadió que, aunque el año pasado se retiró una cantidad considerable de maleza y basura, en esta ocasión no se ha acumulado tanto material debido a los avances realizados con anticipación.

Detalles confirmados

En cuanto al suministro de agua, aseguró que se garantizará el abasto en las pilas del panteón, las cuales serán llenadas con agua limpia aproximadamente dos días antes de las celebraciones. Además, indicó que habrá pipas disponibles en caso de que se requiera reponer el suministro.

Respecto al uso de flores naturales, el regidor explicó que, de acuerdo con las recomendaciones del departamento de Salud, deberán retirarse después de tres días para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. Indicó que se prevé aplicar la misma medida este año.

El funcionario destacó que las acciones se realizan como apoyo de Servicios Primarios a la Sindicatura, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas el camposanto para las familias que acudirán durante las festividades.