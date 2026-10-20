Esperan 10 mil visitas en panteones por el Día de Muertos; limpieza avanza al 85%

MONCLOVA, COAH. - Alrededor de 10 mil personas se espera que visiten los panteones municipales durante las próximas fechas con motivo del Día de Muertos, mientras que la limpieza general del panteón Guadalupe registra un avance de entre 80 y 85 por ciento, informó Jesús Delgado Flores, director de Panteones.

El funcionario explicó que cinco cuadrillas trabajan en la limpieza del camposanto, que abarca aproximadamente 10 hectáreas, con el objetivo de concluir las labores antes del 1 de noviembre.

Avance en la limpieza del panteón Guadalupe

Señaló que las recientes lluvias provocaron que volviera a crecer la maleza en algunas áreas, pese a que ya se había realizado una limpieza general. Por ello, el personal intensificó los trabajos en caminos, pasillos y filas de tumbas.

Delgado Flores destacó también el apoyo de algunas familias que acuden a limpiar las tumbas de sus seres queridos, lo que contribuye a avanzar en las labores de mantenimiento.

Medidas de seguridad para los visitantes

En materia de seguridad, informó que Protección Civil acudirá a señalizar con cinta amarilla las lápidas y tumbas que representen algún riesgo debido a daños o desprendimientos.

Ante la proximidad de las visitas, exhortó a las familias a extremar precauciones, especialmente cuando acudan con niños, y respetar los señalamientos que prohíben el paso por determinadas tumbas y tapas deterioradas, debido al riesgo de que alguien caiga.

El director indicó que durante la quincena anterior se retiraron alrededor de 30 camiones de basura y desechos. Además, se prevé que en aproximadamente una semana y media acudan más camiones y maquinaria pesada para completar el retiro de residuos.

La meta, dijo, es que el panteón esté limpio y en condiciones adecuadas para recibir a las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos.