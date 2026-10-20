Ni rituales ni visitas nocturnas en panteones este Halloween; deberán solicitar permiso para ingresar

MONCLOVA, COAH. - Los panteones municipales permanecerán cerrados durante la noche de Halloween para evitar el ingreso de personas que pretendan realizar rituales o grabar contenido, además de prevenir accidentes por las condiciones de las tumbas tras las recientes lluvias.

Jesús Delgado Flores, director de Panteones, informó que quienes busquen ingresar durante la tarde o noche deberán solicitar autorización.

Medidas de Seguridad en los Panteones

En caso de ser necesario, se pedirá apoyo a Seguridad Pública para reforzar la vigilancia. El funcionario advirtió que entrar a los cementerios durante la noche representa un riesgo, debido a que las lluvias dejaron tumbas en condiciones inestables y existe la posibilidad de que alguna persona caiga en una de las gavetas, cuya profundidad puede alcanzar los cuatro metros.

Por ello, reiteró que los camposantos permanecerán cerrados durante la Noche de Brujas, ante el peligro que representan estas condiciones para quienes pretendan recorrerlos sin supervisión.

Delgado Flores señaló que, durante las labores de limpieza, el personal ha encontrado frascos y otros objetos con inscripciones que presuntamente se utilizan en rituales. Estos son retirados y desechados por los trabajadores.

Prevención de Rituales Nocturnos

Explicó que, hasta el momento, no han localizado animales sacrificados en las tumbas durante este año. Sin embargo, recordó que el año pasado encontraron un cabrito sacrificado en la sección H3 del panteón.

El director indicó que el personal mantiene las labores de limpieza y retiro de objetos, mientras que el acceso nocturno permanecerá restringido para evitar incidentes y prevenir actividades no autorizadas.