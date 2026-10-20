Tuilzie Ibarra impulsa evento para recordar a mascotas en Frontera

Con un altar dedicado a las mascotas fallecidas, una caminata de animales disfrazados y actividades para toda la familia, el municipio de Frontera realizará por primera vez el evento "Huellitas que no se olvidan", el próximo 27 de octubre a las 18:30 horas en la explanada de la Presidencia Municipal.

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal, informó que la actividad busca preservar la tradición del Día de Muertos dedicada a las mascotas, cuya visita se recuerda el 27 de octubre, además de reunir alimento para apoyar a rescatistas y organizaciones que atienden animales en situación vulnerable.

La funcionaria agradeció a la alcaldesa Sari Pérez por facilitar la realización de este tipo de actividades y destacó que el evento está pensado para la convivencia familiar y la participación de ciudadanos de Frontera y otros municipios.

Detalles del evento

Como parte del programa, se invita a las escuelas a participar en un concurso de alebrijes. Para inscribirse, deberán donar croquetas y el plantel que presente la mejor creación recibirá un premio.

También se realizará una caminata en la que las familias podrán llevar a sus mascotas con disfraces alusivos a la celebración. Un jurado elegirá al mejor disfraz, por lo que Protección Animal invitó a los participantes a sumarse a esta actividad.

Colecta de alimentos para mascotas

Ibarra Vázquez indicó que continúa la recepción de fotografías de mascotas fallecidas para colocarlas en el altar. Hasta el momento, han recibido cerca de 50 imágenes y el registro permanecerá abierto hasta el viernes. Las personas que ya enviaron sus fotografías también podrán acudir el día del evento y llevar una ofrenda para sus animales de compañía.

La coordinadora explicó que la colecta de croquetas es uno de los objetivos principales, debido a que Protección Animal trabaja de manera coordinada con fundaciones y rescatistas independientes en casos de rescate y reportes delicados. El alimento reunido permitirá contribuir a las labores que realizan estas agrupaciones.

Participación de comerciantes

La convocatoria también está abierta a negocios y emprendedores interesados en instalar puestos de venta en la explanada durante el evento. Como colaboración, deberán donar alimento para mascotas en empaques cerrados, sin que se establezca una cantidad mínima.

Quienes deseen participar pueden acudir al departamento de Salud o contactar directamente a la coordinadora en el módulo conocido como el Vagoncito. También pueden solicitar información mediante la página de Facebook de Protección Animal.

Los comerciantes deberán presentarse una hora antes del inicio para instalarse y recibir la asignación de sus espacios; ese mismo día entregarán las croquetas que donarán.