Invitan a aprovechar descuentos de predial

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera del Gobierno Municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, exhortó a las y los contribuyentes a aprovechar los beneficios que se otorgan al pagar el impuesto predial durante el mes de enero, para lo cual se cuenta con múltiples opciones tanto presenciales como en línea.

Álvarez Cuéllar recordó que durante el primer mes del año se ofrece un 15 por ciento de descuento en el pago del predial y, además, se entrega un boleto para participar en la rifa de 10 premios de 100 mil pesos cada uno. Asimismo, en enero se otorga un 50 por ciento de descuento en los recargos acumulados de años anteriores.

“Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se encuentran disponibles diversas alternativas para el pago del predial, ya sea de manera presencial en alguno de los módulos o en línea desde la comodidad del hogar”, comentó la Tesorera Municipal.

Las cajas de la Presidencia Municipal operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; mientras que el módulo ubicado en el Mercado Juárez brinda atención de lunes a sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Asimismo, se cuenta con módulos externos en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, los cuales operan de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El pago en línea puede realizarse a través de la plataforma Saltillo Fácil en www.saltillofacil.gob.mx, seleccionando la opción “Paga tu predial” y posteriormente consultando mediante la clave catastral.

Otra alternativa es el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, donde se debe seleccionar la opción 1 “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresar la clave catastral y el nombre completo.

También se puede efectuar el pago mediante el Visor Saltillo en https://visor.saltillo.gob.mx/, seleccionando la opción “Capas”, ubicada en la parte superior derecha del portal, y posteriormente “Paga tu predial”.

Finalmente, Lissette Álvarez Cuéllar agradeció a las y los contribuyentes cumplidos que ya atendieron este llamado y recordó que el primer sorteo del predial se llevará a cabo durante los primeros días de febrero.