Rehabilitan vecinos mural de Johan Gael

SALTILLO, COAHUILA.- Lo que comenzó como un acto de daño al patrimonio comunitario terminó por fortalecer los lazos entre vecinos. Días atrás, el mural en honor a Johan Gael, ubicado sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de la secundaria número 7, fue vandalizado por personas no identificadas, provocando indignación y tristeza entre quienes reconocen en ese espacio un mensaje de amor y memoria.

Lejos de quedarse en el agravio, la respuesta llegó desde la sociedad civil y, de manera especial, de los padres del menor, quienes impulsaron la rehabilitación del mural.

Con el apoyo solidario de la comunidad y del artista que originalmente dio vida a la obra, el espacio fue restaurado y hoy luce renovado, con colores más vivos y un mensaje que reafirma la esperanza.

El mural no solo representa el recuerdo de Johan Gael, sino también la capacidad de la ciudadanía para organizarse y cuidar los símbolos que le dan identidad.

Sus padres hicieron un llamado abierto a la población para visitar el lugar, compartir su significado y contribuir a su conservación, con la intención de que el mensaje que transmite permanezca intacto.

La recuperación del mural se ha convertido así en un acto colectivo que demuestra que, frente a la adversidad, la unión social puede transformar el dolor en fuerza y mantener viva la luz que inspira a toda una comunidad.