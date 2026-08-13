Hoy Frichem enfrenta denuncias

Castaños, Coah.– "Seguiré luchando a favor de la vida, con cariño, amor y respeto", escribió en enero de 2026 Lizbeth Almazán, directora fundadora de Frichem.

Siete meses después, esas palabras cobran otro significado tras el rescate de entre 50 y 60 perros de las instalaciones de la asociación, ubicada en la colonia Libertad, donde protectores de animales encontraron ejemplares en condiciones que calificaron como deplorables.

En aquella publicación, Almazán relató que su amor por los animales nació desde su infancia y aseguró que durante años había dedicado esfuerzos a rescatar perros enfermos y en situación de calle.

"Rescatar cientos de vidas a lo largo de estos años, a nivel nacional, es algo profundamente satisfactorio para mi corazón", escribió.

También afirmó que su decisión de crear Frichem surgió de su propia experiencia con los perros y de la intención de continuar ayudando a animales vulnerables.

"Porque siempre lo he dicho: ellos me regresaron a la vida y les debo demasiado", señaló entonces.

Sin embargo, durante el operativo realizado, asociaciones protectoras y ciudadanos encontraron un escenario que contrasta con aquella promesa de bienestar animal.

Entre 50 y 60 perros fueron retirados del inmueble. Algunos presentaban desnutrición severa, fracturas en las extremidades, quemaduras, orejas cortadas y tumores, además de un evidente deterioro físico.

Los rescatistas señalaron que varios animales se encontraban en condiciones críticas y fueron trasladados directamente con médicos veterinarios debido al riesgo de que perdieran la vida.

También reportaron la presencia de sangre en las instalaciones, situación que será incorporada a las acciones legales que las asociaciones protectoras anunciaron para que se investigue un posible caso de crueldad animal.

Entre los ejemplares rescatados había al menos 15 hembras, todas preñadas, de acuerdo con la información proporcionada durante el operativo. Los participantes también denunciaron que algunas perras eran esterilizadas dentro de las instalaciones pese a las condiciones de salud que presentaban.

Las imágenes y testimonios del rescate contrastan con el mensaje publicado por la directora de Frichem en enero, cuando aseguró que los animales del refugio recibían cariño, amor y respeto.

"Les doy mi palabra: seguiré luchando a favor de la vida", escribió entonces.

Ahora corresponderá a las autoridades investigar las condiciones encontradas en el inmueble, determinar qué ocurrió con los animales y establecer, en su caso, las responsabilidades legales correspondientes.