Hallan decapitado en vías del tren

SALTILLO, Coah.- Un hombre fue localizado sin vida y decapitado durante las primeras horas de este jueves 13 de agosto sobre las vías del ferrocarril, al sur de Saltillo.

El reporte se recibió aproximadamente a las 6:00 a.m., en un camino vecinal que conduce hacia General Cepeda, en el tramo ubicado entre las colonias Valle Verde y Nueva Jerusalén.

El punto del hallazgo se encuentra después de cruzar las vías y antes de llegar al jardín de niños Laura Zapata.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la víctima es un hombre identificado como Ángel Adrián, de 26 años. Al momento de ser localizado vestía pantalón de mezclilla y un suéter verde.

El hallazgo ocurrió cuando un transeúnte que se dirigía a su centro de trabajo pasó por el lugar y observó los restos, por lo que solicitó la intervención de las autoridades.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad pública y corporaciones de auxilio acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la zona.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y especialistas en servicios periciales realizaron las primeras diligencias.

Los restos fueron trasladados conforme a los procedimientos correspondientes, mientras las autoridades integran los elementos necesarios para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La investigación permanecerá a cargo de las autoridades ministeriales, que deberán establecer una línea de investigación para esclarecer el caso.