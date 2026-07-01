Ausentismo escolar en Monclova: Mundial de México impacta asistencia

La euforia por el avance de la Selección Mexicana en el Mundial provocó un ausentismo de entre 30 y 40 por ciento en escuelas de la región Centro, aunado a que ya faltan pocos días para que concluya el ciclo escolar.

Lo anterior lo informó el director de Servicios Educativos Regionales, Abraham Segundo González, quien reconoció que las inasistencias no están justificadas, ya que alumnos y padres de familia deben cumplir con el calendario escolar, pero admitió que el entusiasmo generado por el torneo ha impactado la asistencia a las aulas.

"Sí hay algo de ausentismo, pero la verdad, justificado no es, porque tenemos que cumplir, tenemos una responsabilidad".

Señaló que la afición por la Selección Mexicana ha despertado un ambiente de celebración entre las familias, especialmente después de que el representativo nacional avanzó a la siguiente ronda sin recibir anotaciones. En diversos municipios se instalaron pantallas para la transmisión de los partidos, lo que favoreció la convivencia familiar y el seguimiento colectivo del encuentro, en Monclova cientos de personas se reunieron para observar el partido y celebrar el resultado.

El representante de la Secretaría de Educación consideró que el Mundial ha fortalecido el sentido de identidad entre niñas, niños y jóvenes, al mostrar entusiasmo por representar a México y convivir con sus familias durante los encuentros deportivos. Precisó que el incremento en las faltas también coincide con la etapa final del ciclo escolar, cuando disminuye la asistencia en algunos planteles tras concluir evaluaciones y actividades académicas.

El director de Servicios Educativos exhortó a los estudiantes y padres de familia a mantener el compromiso con la asistencia durante los últimos días del ciclo escolar, al recordar que las clases continúan y forman parte de las responsabilidades académicas.