Ex trabajadores de AHMSA piden intervención en venta de la empresa

Ex trabajadores de Altos Hornos de México acudieron a la Ciudad de México para solicitar la intervención de autoridades federales a fin de acelerar el proceso de venta de la empresa y evitar nuevos retrasos en el concurso mercantil.

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral, informó durante la reunión de este miércoles el resultado de la visita que realizaron a la capital del país, en la que entregaron un oficio en el juzgado que lleva el procedimiento concursal. Además, distribuyeron copias en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, el Senado de la República, por conducto del senador Luis Fernando Salazar, la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General.

El dirigente explicó que no fueron atendidos por los titulares de las dependencias, sino por asistentes, a quienes expusieron la situación que enfrentan los ex trabajadores y solicitaron la intervención de las autoridades para que se acelere el proceso de venta de la empresa y se avance sin más demoras. "Comentamos cuál era nuestra situación, qué es lo que queremos y pedimos la intervención de las autoridades para que esto ya avance y no se retrase más la venta".

Señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por el síndico Víctor Manuel Aguilera, la convocatoria para la venta de la empresa podría publicarse tentativamente el 15 de julio, por lo que esperarán hasta esa fecha para conocer si se cumple el plazo previsto. Advirtió que, si la convocatoria no es publicada en la fecha estimada, convocarán a nuevas acciones de protesta para exigir el cumplimiento del proceso. "Nos vamos a manifestar, todavía nos pondremos de acuerdo sobre qué es lo que vamos a hacer, pero de que nos vamos a manifestar, sí nos vamos a manifestar, será una resistencia civil", indicó.